Голкипер «Уотфорда» — о поражении 0:8: скоро «Манчестер Сити» забьёт и 10 мячей

Голкипер «Уотфорда» Бен Фостер прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура АПЛ с «Манчестер Сити». «Шершни» проиграли в гостях со счётом 0:8.

«Манчестер Сити» скоро забьёт 9 или 10 мячей. Они скоро сделают это с кем-то. Для голкипера пропустить один или два мяча на «Этихаде» уже является почти достижением. Иногда игра «Манчестер Сити» просто удивительна. Она пугает.

Футболисты «Сити» не останавливаются. Они так двигаются, что постоянно появляются шансы. И в этом для соперника нет ничего хорошего. Если честно, счёт мог быть двухзначным», — цитирует Фостера Mirror.

«Уотфорд» проиграл последние 12 матчей «Манчестер Сити», пропустив 46 мячей.

Рекордом для АПЛ является победа «Манчестер Юнайтед» над «Ипсвичем» со счётом 9:0 в 1995 году. Пока с большим счётом в АПЛ не побеждал никто.