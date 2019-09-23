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Рабьо недоволен своим положением в «Ювентусе»

Рабьо недоволен своим положением в «Ювентусе»
Футбол / Италия 0

Полузащитника туринского «Ювентуса» Адриена Рабьо не устраивает собственное положение в команде, сообщает Football Italia со ссылкой на Soccer Link.

По информации источника, 24-летний французский футболист недоволен количеством игрового времени и начинает терять терпение в связи со сложившейся ситуацией.

Рабьо перешёл в «Ювентус» минувшим летом из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне итальянской Серии А хавбек появился на поле лишь в 1 матче, проведя в игре 27 минут.

После четырёх туров «Ювентус», набрав 10 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, уступая лишь «Интеру» (12). В следующем туре бьянконери предстоит на выезде сыграть с «Брешией». Матч состоится завтра, 24 сентября.

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