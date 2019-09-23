Рабьо недоволен своим положением в «Ювентусе»
Полузащитника туринского «Ювентуса» Адриена Рабьо не устраивает собственное положение в команде, сообщает Football Italia со ссылкой на Soccer Link.
По информации источника, 24-летний французский футболист недоволен количеством игрового времени и начинает терять терпение в связи со сложившейся ситуацией.
Рабьо перешёл в «Ювентус» минувшим летом из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне итальянской Серии А хавбек появился на поле лишь в 1 матче, проведя в игре 27 минут.
После четырёх туров «Ювентус», набрав 10 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, уступая лишь «Интеру» (12). В следующем туре бьянконери предстоит на выезде сыграть с «Брешией». Матч состоится завтра, 24 сентября.
Рабьо выиграл суд у «ПСЖ»
- 23 сентября 2019
-
17:29
-
17:26
-
17:01
-
16:56
-
16:51
-
16:41
-
16:36
-
16:25
-
16:23
-
16:12
-
16:02
-
15:57
-
15:41
-
15:23
-
15:09
-
14:56
-
14:51
-
14:45
-
14:44
-
14:30
-
14:27
-
14:19
-
13:51
-
13:48
-
13:42
-
13:35
-
13:26
-
12:56
-
12:52
-
12:46
-
12:35
-
12:32
-
12:27
-
12:22
-
11:35
Партнерский контент