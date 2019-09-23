Победный гол «Арсенала» в ворота «Астон Виллы» был забит с нарушением правил

Победный гол лондонского «Арсенала» в матче 6-го тура АПЛ с «Астон Виллой» был забит с нарушением правил. Лондонцы победили со счётом 3:2, а три очка им принёс точный удар Пьера-Эмерика Обамеянга в концовке встречи. Габонец точно пробил со штрафного.

Видео доступно на «Чемпионате».

Как заметили английские журналисты, в этом моменте защитники «Арсенала» Каллум Чамберс и Давид Луис нарушили правила. Они должны были находиться не менее чем в метре от «стенки» «Астон Виллы». Но футболисты «Арсенала» слишком приблизились к игрокам соперника.

Примечательно, что защитник бирмингемцев Тайрон Мингс пытался обратить внимание арбитра на нарушение правил со стороны лондонцев, но судья проигнорировал призыв англичанина использовать систему VAR.