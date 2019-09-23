Победный гол «Арсенала» в ворота «Астон Виллы» был забит с нарушением правил
Победный гол лондонского «Арсенала» в матче 6-го тура АПЛ с «Астон Виллой» был забит с нарушением правил. Лондонцы победили со счётом 3:2, а три очка им принёс точный удар Пьера-Эмерика Обамеянга в концовке встречи. Габонец точно пробил со штрафного.
Видео доступно на «Чемпионате».
Как заметили английские журналисты, в этом моменте защитники «Арсенала» Каллум Чамберс и Давид Луис нарушили правила. Они должны были находиться не менее чем в метре от «стенки» «Астон Виллы». Но футболисты «Арсенала» слишком приблизились к игрокам соперника.
Примечательно, что защитник бирмингемцев Тайрон Мингс пытался обратить внимание арбитра на нарушение правил со стороны лондонцев, но судья проигнорировал призыв англичанина использовать систему VAR.
Дебютный гол Пепе и удаление — в видеообзоре матча «Арсенала» с «Астон Виллой»
- 23 сентября 2019
-
17:29
-
17:26
-
17:01
-
16:56
-
16:51
-
16:41
-
16:36
-
16:25
-
16:23
-
16:12
-
16:02
-
15:57
-
15:41
-
15:23
-
15:09
-
14:56
-
14:51
-
14:45
-
14:44
-
14:30
-
14:27
-
14:19
-
13:51
-
13:48
-
13:42
-
13:35
-
13:26
-
12:56
-
12:52
-
12:46
-
12:35
-
12:32
-
12:27
-
12:22
-
11:35
Партнерский контент