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Цорн лайкнул комментарий «Кличко курит в сторонке» под роликом с речью Кононова

Цорн лайкнул комментарий «Кличко курит в сторонке» под роликом с речью Кононова
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн лайкнул комментарий со сравнением главного тренера красно-белых Олега Кононова с мэром Киева Виталием Кличко.

Кононов выступал с мотивационной речью в гостинице «Россия». Цорн поставил лайк комментарию «Кличко нервно курит в сторонке».

«Будете вы смелыми. Ну и что, ну проиграли игру, ну вызовут вас на ковёр руководители, предположим. Ну и что? У тебя в голове: „Да, я сегодня проиграл, завтра я выиграю, послезавтра выиграю, но я играю, мои игроки радуются этому футболу, и всё равно жизнь покажет, что я прав“. Надо идти именно к этому футболу. Я хочу, чтобы многие тренеры в первую очередь были в своей методике привязаны всё равно к атаке. Ещё раз повторю, мы же приходим и зрители приходят смотреть на красивый футбол, чтобы получить удовольствие», — сказал Кононов.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» fcsm_redwhite.

Кононов: ни в коем случае не отчаиваться, вставать с колен и двигаться дальше
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