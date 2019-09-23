Фанаты «Левски» сломали сиденья на стадионе «Славии» из-за цен на билеты. Видео

В матче чемпионата Болгарии сезона-2019/20 софийская «Славия» принимала «Левски». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.



В конце первого тайма встречи болельщики «Левски» начали ломать сидения в секторе «В» домашнего стадиона «Славии». Данной акцией фанаты «Левски» хотели продемонстрировать недовольство завышенными ценами на билеты на этот матч. По информации SportLive, во вторник, 24 сентября, дисциплинарный комитет лиги рассмотрит дело о вандализме на стадионе. Ожидается, что «Левски» придётся выплатить внушительный штраф за порчу имущества болельщиками клуба.

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