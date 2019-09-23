Двое человек, сфотографировавших тело умершего Салы, получили тюремные сроки

Суд вынес приговоры 62-летнему Кристоферу Эшфорду и 49-летней Шерри Брей, которые сделали фотографии на основе видеозаписи о вскрытии погибшего футболиста Эмилиано Салы, сообщает The Sun.
По сведениям издания, Брей получила 1 год 2 месяца тюрьмы, Эшфорд — пять месяцев. Осуждённые признали свою вину.
Эшфорд и Брей незаконно получили доступ к видеозаписи. Брей сделала фотографии и отправила их мужу. В результате этого фото получили распространение в сети. Кроме того, полицейское расследование выяснило, что женщина фотографировала ещё один труп.
«Я видела фотографии тела Эмилиано, попавшие в „Инстаграм“. Я не могла поверить, что есть такие злые люди, которые могли бы это сделать. Мне было больно, что люди шутили над ними. Мы никогда не забудем этого», — сказала сестра футболиста Ромина.
28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.
- 23 сентября 2019
-
19:19
-
19:19
-
19:05
-
18:58
-
18:50
-
18:46
-
18:42
-
18:28
-
18:15
-
18:03
-
17:49
-
17:48
-
17:29
-
17:26
-
17:01
-
16:56
-
16:51
-
16:41
-
16:36
-
16:25
-
16:23
-
16:12
-
16:02
-
15:57
-
15:41
-
15:23
-
15:09
-
14:56
-
14:51
-
14:45
-
14:44
-
14:30
-
14:27
-
14:19
-
13:51