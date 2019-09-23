Двое человек, сфотографировавших тело умершего Салы, получили тюремные сроки

Суд вынес приговоры 62-летнему Кристоферу Эшфорду и 49-летней Шерри Брей, которые сделали фотографии на основе видеозаписи о вскрытии погибшего футболиста Эмилиано Салы, сообщает The Sun.

По сведениям издания, Брей получила 1 год 2 месяца тюрьмы, Эшфорд — пять месяцев. Осуждённые признали свою вину.

Эшфорд и Брей незаконно получили доступ к видеозаписи. Брей сделала фотографии и отправила их мужу. В результате этого фото получили распространение в сети. Кроме того, полицейское расследование выяснило, что женщина фотографировала ещё один труп.

«Я видела фотографии тела Эмилиано, попавшие в „Инстаграм“. Я не могла поверить, что есть такие злые люди, которые могли бы это сделать. Мне было больно, что люди шутили над ними. Мы никогда не забудем этого», — сказала сестра футболиста Ромина.

28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.