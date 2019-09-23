Месси с семьёй отправился на церемонию вручения наград ФИФА
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси отправился на церемонию вручения наград ФИФА в Милан вместе с семьёй.
«Дорога в Милан с Лионелем и еще двумя компаньонами на мероприятие The Best FIFA Awards-2019», — написала Антонелла Рокуццо, жена Месси, на странице в «Инстаграме».
Напомним, Месси борется за звание лучшего футболиста года с нападающим туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком. Церемония вручения наград ФИФА состоится сегодня, 23 сентября, в Милане.
В сезоне-2018/19 Месси принял участие в 34 матчах испанской Примеры, записал на свой счёт 36 голов и отдал 15 результативных передач. «Барселона» стала чемпионом Испании по итогам прошлого сезона.
- 23 сентября 2019
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