Клопп объяснил, почему разрешает игрокам самим выбирать роли при стандартах

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы в матче 6-го тура чемпионата Англии с «Челси» (2:1) рассказал, что позволяет своим игрокам самим определять, как именно исполнять штрафные удары.
На 14-й минуте форвард мерсисайдцев Мохамед Салах вместо удара отдал пас пяткой и Трент Александер-Арнольд поразил ворота лондонского клуба.
«Я считаю, что у футболистов лучший вид на футбольное поле, и их работа — забивать голы. Это должен был быть прямой штрафной удар, но этот небольшой ход изменил угол и не позволил Кепе спасти команду. Это была блестящая идея.
Прямые штрафные удары — это работа игроков, мы не можем показать им, как нужно бить. Необходимо часто тренировать их и всё получится. Мне также понравились наши угловые во 2-м тайме, после которых мы должны были дважды забивать», — приводит слова Клоппа Evening Standard.
После 6 туров «Ливерпуль» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 18 очков.
Видео гола Александер-Арнольда можно посмотреть на «Чемпионате».
- 23 сентября 2019
-
19:05
-
18:58
-
18:50
-
18:46
-
18:42
-
18:28
-
18:15
-
18:03
-
17:49
-
17:48
-
17:29
-
17:26
-
17:01
-
16:56
-
16:51
-
16:41
-
16:36
-
16:25
-
16:23
-
16:12
-
16:02
-
15:57
-
15:41
-
15:23
-
15:09
-
14:56
-
14:51
-
14:45
-
14:44
-
14:30
-
14:27
-
14:19
-
13:51
-
13:48
-
13:42