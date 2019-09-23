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«Барселона» планирует завершить реконструкцию стадиона «Камп Ноу» к 2024 году

«Барселона» планирует завершить реконструкцию стадиона «Камп Ноу» к 2024 году
Футбол / Испания 0

«Барселона» планирует завершить реконструкцию домашнего стадиона «Камп Ноу» к 2024 году, сообщает Marca.

По информации источника, реконструкция арены начнётся летом 2020 года. На данный момент ожидается утверждение окончательного плана перепланировки стадиона, после которого будет получена лицензия на строительство. В ходе реконструкции вместимость на стадионе «Камп Ноу» будет увеличена до 105 тыс. человек. Также планируется перепланировка территорий, прилегающих к арене.

Стадион «Камп Ноу» был построен в 1957 году. Последняя реконструкция арены проходила в 2008 году. На данный момент стадион вмещает 99 354 зрителя.

«Барселона» набрала 7 очков в 5 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице испанской Примеры.

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