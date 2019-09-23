Сутормин: конкуренция с Дриусси и Малкомом не смущает, а вдохновляет

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился мнением о конкуренции за место в составе с Себастьяном Дриусси и Малкомом.

«Наверное, можно было сыграть лучше, но сейчас действительно идет притирка к коллективу. Одно дело, когда ты играешь за «Оренбург», другое — когда за «Зенит». После матча с «Ахматом» мне сказали: «Наверное, в „Оренбурге“ не так расстраивались из-за ничьей, как здесь». Сейчас для меня главное — правильно относиться к делу на тренировках и по полной выкладываться в матчах. Через работу всё придет. Что-то подобное было, когда я стал игроком «Оренбурга». Первые полгода получились трудными, но потом в Премьер-лиге игра наладилась.



Мои задачи на поле по сравнению с «Оренбургом» сильно не изменились. У атакующих игроков они везде примерно одинаковые — результативные передачи, голы. Есть, конечно, тактические различия. В «Оренбурге» мы играли в пять защитников, в «Зените» — в четыре. Там я был инсайдом, здесь скорее крайним полузащитником. Но в целом мои обязанности на поле те же.



Конкуренция с Дриусси и Малкомом не смущает, наоборот, вдохновляет, тем более что кроме них есть и другие игроки, которые могут сыграть на флангах атаки. Все ребята очень хорошие, мастеровитые. Смотришь на них и чему-то учишься. Тот же Малком приехал из «Барселоны», а просто так туда не зовут. Конкуренция делает тебя сильнее. Надо стараться, доказывать свою состоятельность. Турниров много, матчей много. В любой момент ты должен быть готов выйти и помочь», — приводит слова Сутормина официальный сайт клуба.