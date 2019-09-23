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Сигурдссон: это потрясающее чувство — вновь вернуться на поле!

Сигурдссон: это потрясающее чувство — вновь вернуться на поле!
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился впечатлениями от возвращения на поле в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:2). Напомним, исландский футболист восстановился после травмы и принял участие в игре.

«Это потрясающее чувство — вновь вернуться на поле! Взяли важные 3 очка. Наши болельщики лучшие», — написал Сигурдссон на русском языке на странице в «Инстаграме».

Сигурдссон перешёл в московский ЦСКА летом 2018 года из «Норрчёпинга». Сумма трансфера составила € 4 млн. В нынешнем сезоне 20-летний хавбек принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт исландского игрока с клубом действует до лета 2023 года.

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