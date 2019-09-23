Григорян: с Мелкадзе «Тамбов» попал в «яблочко»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян оценил игру нападающего Георгия Мелкадзе, который сделал дубль в матче 10-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:1).
«Наверное, любой другой на месте Мелкадзе уже начал бы канючить: сыграть столько матчей в Премьер-лиге и только сейчас отметиться голами. Но речь здесь не только о голах. Да, считаю, мы попали с ним в «яблочко». Взяли игрока, которого не хватало в нашей командной структуре, в атакующих действиях. Пока он к нам ехал, когда уже было решено по аренде, мы просмотрели много эпизодов с его участием. Это всегда плюс для команды, когда футболист может сыграть и «девятку», и «десятку», и флангового полузащитника.
Помните сезон в ФНЛ, когда Георгий много наколотил? Он тогда вообще играл девятого номера! В нашей ситуации его способности сыграть на разных позициях дают нам возможность использовать Мелкадзе по полной программе", — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».
Напомним, что Мелкадзе перешёл в «Тамбов» из «Спартака» на правах аренды.
- 23 сентября 2019
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