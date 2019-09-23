Цорн убрал лайк с комментария, в котором Кононова сравнили с Кличко

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн убрал лайк с комментария, в котором главного тренера красно-белых Олега Кононова сравнили с мэром Киева Виталием Кличко.
Кононов выступал с мотивационной речью в гостинице «Россия». Цорн поставил лайк комментарию «Кличко нервно курит в сторонке».
«Спартак», набрав 14 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые проиграли три матча подряд в чемпионате России.
СМИ сообщали, что Кононов подавал заявление об отставке после матча с «Уралом», но владелец клуба Леонид Федун заявил, что тренер будет работать как минимум до декабря.
Следующий матч «Спартак» проведёт 25 сентября в 1/16 финала Кубка России с КАМАЗом. Матч пройдёт в Набережных Челнах и начнётся в 18:30 мск.
- 23 сентября 2019
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