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РФС временно снял с «Тамбова» запрет на регистрацию новых игроков

РФС временно снял с «Тамбова» запрет на регистрацию новых игроков
Футбол / РПЛ 0

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза временно сняла с «Тамбова» запрет на регистрацию новых игроков, сообщается на официальном сайте РФС.

Напомним, ранее к «Тамбову» были применены санкции из-за задолженности клуба перед полузащитником Вагизом Галиулиным по выплате единовременных премий. Таким образом, «Тамбов» имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов до 31 октября 2019 года.

«Тамбов» набрал 8 очков в 10 матчах и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 23 очка в 10 матчах.

В следующем туре чемпионата России «Тамбов» сыграет с «Крыльями Советов» 28 сентября.

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