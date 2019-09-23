Эвра выразил готовность войти в руководство «МЮ» и купить Дибалу

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра сообщил о своём желании войти в руководство английского клуба.
«Я думаю, что пришло время мне взять дело в свои руки! Руководство „Манчестер Юнайтед“, вы готовы позволить помочь вам? Моим первым трансфером стал бы Дибала», — написал Эвра в своём «инстаграме».
38-летний Эвра в бытность футболистом выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 год.
Напомним, что в летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» вёл переговоры об обмене форварда Ромелу Лукаку на Дибалу. Но трансфер не состоялся из-за отказа аргентинца перейти в «МЮ».
Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов продать Дибалу в январе. Главный тренер команды Маурицио Сарри не видит места в команде для нападающего, так как считает, что тот несовместим на поле с Криштиану Роналду.
- 23 сентября 2019
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