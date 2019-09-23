Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Эвра выразил готовность войти в руководство «МЮ» и купить Дибалу

Эвра выразил готовность войти в руководство «МЮ» и купить Дибалу
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра сообщил о своём желании войти в руководство английского клуба.

«Я думаю, что пришло время мне взять дело в свои руки! Руководство „Манчестер Юнайтед“, вы готовы позволить помочь вам? Моим первым трансфером стал бы Дибала», — написал Эвра в своём «инстаграме».

38-летний Эвра в бытность футболистом выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 год.

Напомним, что в летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» вёл переговоры об обмене форварда Ромелу Лукаку на Дибалу. Но трансфер не состоялся из-за отказа аргентинца перейти в «МЮ».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов продать Дибалу в январе. Главный тренер команды Маурицио Сарри не видит места в команде для нападающего, так как считает, что тот несовместим на поле с Криштиану Роналду.

Эвра: отсутствие уважения к «Манчестер Юнайтед» убивает меня
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент