Эвра выразил готовность войти в руководство «МЮ» и купить Дибалу

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра сообщил о своём желании войти в руководство английского клуба.

«Я думаю, что пришло время мне взять дело в свои руки! Руководство „Манчестер Юнайтед“, вы готовы позволить помочь вам? Моим первым трансфером стал бы Дибала», — написал Эвра в своём «инстаграме».

38-летний Эвра в бытность футболистом выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 год.

Напомним, что в летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» вёл переговоры об обмене форварда Ромелу Лукаку на Дибалу. Но трансфер не состоялся из-за отказа аргентинца перейти в «МЮ».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов продать Дибалу в январе. Главный тренер команды Маурицио Сарри не видит места в команде для нападающего, так как считает, что тот несовместим на поле с Криштиану Роналду.