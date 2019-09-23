Григалава: в России чувствую себя как дома

Защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава отметил, что комфортно чувствует себя в России. Напомним, весной текущего года защитник продлил контракт с клубом до 2021 года.



«В России я чувствую себя как дома. Меня все устраивает, приятно, что и руководство клуба мне доверяет. «Арсенал» очень хороший и амбициозный проект, мы не бултыхаемся внизу турнирной таблицы, а ставим высокие цели. «Арсенал» за последние пару лет сделал очень качественный шаг вперед, на это обращают внимание даже те, кому не хочется это замечать.



Цели на этот сезон? Хочу выиграть Кубок России. Это главное мое желание. В этом нет ничего космического, у нас на это есть все шансы», — приводит слова Григалавы официальный сайт тульского «Арсенала».