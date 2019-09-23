Анчелотти: «Наполи» хотел купить Хамеса, но «Реал» отказался его продавать

Главный тренер неаполитанского «Наполи» Карло Анчелотти рассказал, почему клубу не удалось приобрести колумбийского полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса.

«У нас было желание приобрести Хамеса, но мы столкнулись с нежеланием „Реала“ продавать его. Сейчас он играет за мадридский клуб, поэтому у нас не было возможности его купить», — приводит слова Анчелотти Football Italia со ссылкой на Radio Anch’io Sport.

Родригес перешёл в «Реал» из «Монако» летом 2014 года. Два предыдущих сезона 28-летний хавбек провёл на правах аренды в мюнхенской «Баварии». Немецкий клуб мог выкупить его за фиксированную сумму, но отказался от такой возможности.

В нынешнем сезоне Родригес принял участие в трёх матчах Примеры (во всех — в основном составе) и отдал одну результативную передачу.