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Анчелотти: «Наполи» хотел купить Хамеса, но «Реал» отказался его продавать

Анчелотти: «Наполи» хотел купить Хамеса, но «Реал» отказался его продавать
Футбол / Испания 0

Главный тренер неаполитанского «Наполи» Карло Анчелотти рассказал, почему клубу не удалось приобрести колумбийского полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса.

«У нас было желание приобрести Хамеса, но мы столкнулись с нежеланием „Реала“ продавать его. Сейчас он играет за мадридский клуб, поэтому у нас не было возможности его купить», — приводит слова Анчелотти Football Italia со ссылкой на Radio Anch’io Sport.

Родригес перешёл в «Реал» из «Монако» летом 2014 года. Два предыдущих сезона 28-летний хавбек провёл на правах аренды в мюнхенской «Баварии». Немецкий клуб мог выкупить его за фиксированную сумму, но отказался от такой возможности.

В нынешнем сезоне Родригес принял участие в трёх матчах Примеры (во всех — в основном составе) и отдал одну результативную передачу.

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