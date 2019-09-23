Клопп: не умру, если не стану тренером года ФИФА. Надеюсь прожить ещё 40-50 лет

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил, что не расстроится, если не будет отмечен наградой как лучший тренер года по версии ФИФА. Напомним, немецкий специалист привёл английский клуб к победе в Лиге чемпионов сезона-2018/19.



«Меня окружает множество действительно легендарных людей из мира футбола. Большая честь быть частью этого общества. Честно говоря, индивидуальные награды не так значимы для меня. Если я не выиграю эту награду, я не умру. Надеюсь прожить ещё 40-50 лет», — сказал Клопп в интервью пресс-службе ФИФА.

Напомним, помимо 52-летнего немецкого специалиста, в список претендентов на это звание вошли Испанец Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и аргентинец Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»). Церемония вручения наград ФИФА состоится сегодня, 23 сентября, в Милане.