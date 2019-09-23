Ари: Мамаеву сейчас важно играть в футбол, я всегда буду его поддерживать

Нападающий «Краснодара» Ари поддержал бывшего полузащитника команды Павла Мамаева.



«Я очень счастлив, что он вышел на свободу. Ему сейчас важно делать то, что он и должен, — играть в футбол. Я желаю ему удачи, где бы он ни играл: в «Краснодаре» или в других командах. Я всегда буду его поддерживать. Но больше не хочу говорить на эту тему», — приводит слова Ари «Рейтинг букмекеров».



Напомним, осенью прошлого года Мамаев, форвард «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий — 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.

«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Мамаевым