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Роналду пропустит церемонию вручения наград ФИФА

Роналду пропустит церемонию вручения наград ФИФА
Футбол / Италия 0

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит церемонию вручения наград ФИФА, сообщает Football Italia. Также на торжественную церемонию не приедет главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Напомним, Роналду борется за звание лучшего футболиста года с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком. Церемония вручения наград ФИФА состоится сегодня, 23 сентября, в Милане. В эти минуты гости прибывают на мероприятие.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду принял участие в четырёх матчах итальянского национального чемпионата (во всех — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей (одного — с пенальти) и отдал одну результативную передачу. Контракт португальского футболиста с «Ювентусом» действует до лета 2022 года.

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