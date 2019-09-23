Клопп признан тренером года по версии ФИФА
Лучшим тренером года по версии ФИФА признан наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.
Также на награду претендовали наставники «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино.
В прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством 52-летнего Клоппа стал победителем Лиги чемпионов. В английской Премьер-лиге мерсисайдский клуб до последнего тура боролся за чемпионский титул, но всё-таки финишировал на втором месте в турнирной таблице.
В нынешнем сезоне «Ливерпуль» в стартовых шести турах чемпионата Англии набрал максимальные 18 очков и занимает первое место. Отрыв клуба от ближайшего преследователя составляет пять очков.
Контракт немецкого специалиста с клубом действителен до лета 2022 года.
Клопп одержал 92 победы в первых 150 матчах в АПЛ. Это 2-й результат в турнире
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