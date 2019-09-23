18-летний Жори получил премию имени Пушкаша за самый красивый гол года

Гол игрока «Дебрецена» Даниэля Жори в матче с «Ференцварошем» признан самым красивым в 2018 году по версии ФИФА, сообщается на официальном сайте организации.



Жори получил премию имени Ференца Пушкаша, которая вручается с 2009 года футболисту (независимо от пола), забившему самый красивый гол года. Обладателями титула становились Криштиану Роналду, Хамит Алтынтоп, Неймар, Мирослав Стох, Златан Ибрагимович, Хамес Родригес, Фаиз Субри, Венделл Лира, Оливье Жиру и Мохамед Салах.

Помимо Жори за награду борлись Лионель Месси («Барселона»), Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Эндрос Таунсенд («Кристал Пэлас»), Фабио Квальярелла («Сампдория»), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт»), Матеус Кунья («РБ Лейпциг»).

Видео можно посмотреть на канале FIFATV в YouTube.