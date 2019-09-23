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Бьельса и футболисты «Лидса» получили награду ФИФА за фэйр-плей

Бьельса и футболисты «Лидса» получили награду ФИФА за фэйр-плей
Футбол / Англия 0

Обладателем награды ФИФА за фэйр-плей стал главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса и игроки его команды.

Награду белые получили за эпизод в матче 45-го тура английского Чемпионшипа с «Астон Виллой» (1:1).

После того как «Лидс» открыл счёт, забив весьма спорный мяч, Бьельса заставил своих игроков пропустить мяч в ответ. Футболисты «Лидса» приняли к сведению наставления аргентинского специалиста и позволили сопернику беспрепятственно восстановить равновесие в счёте.

Однако не все в команде Бьельсы оказались довольны таким решением тренера. Один из игроков разразился матерной тирадой в отношении наставника.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» Soccer AM.

Через несколько недель после этого клуб активировал опцию продления контракта с Бьельсой на сезон-2019/20.

Бьельса возглавил «Лидс» летом 2018 года. В прошлом сезоне команда долгое время шла в лидерах в Чемпионшипе и всерьёз претендовала на прямой выход в Премьер-лигу, однако во второй части кампании потеряла много очков и финишировала лишь на третьем месте, после чего уступила «Дерби Каунти» в полуфинале плей-офф.

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