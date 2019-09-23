Германия и Хорватия могут сохранить место в дивизионе А Лиги наций
УЕФА собирается увеличить представительство дивизиона А Лиги наций, утверждает Associated Press.
По данным источника, высший дивизион будет расширен с 12 до 16 команд. В группах будут играть по четыре команды. Таким образом, в дивизион В не вылетят сборные Германии, Хорватии, Польши и Исландии, которые заняли последние места в своих группах в предыдущем розыгрыше турнира.
Об изменениях в формате турнира может быть объявлено завтра, 24 сентября, на заседании исполнительного комитета УЕФА.
Напомним, победителем Лиги наций 2019 года стала сборная Португалии, которая в финальном матче обыграла национальную команду Нидерландов со счётом 1:0. Лучшим игроком финального турнира Лиги наций был признан португальский полузащитник Бернарду Силва.
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