Клопп: горд быть тренером такой невероятной команды, как «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от получения награды лучшему тренеру года по версии ФИФА. Напомним, немецкий специалист привёл английский клуб к победе в Лиге чемпионов сезона-2018/19.



«В первую очередь хотел бы поблагодарить семью, которая всегда меня поддерживает. Никогда не знаешь, что может произойти в футболе. Мои коллеги проделали отличную работу в прошлом сезоне, все они заслуживают тёплых слов.



Должен сказать спасибо моему выдающемуся клубу — «Ливерпулю». Моя команда невероятна, нельзя её не любить. Мои тренерские успехи оцениваются по тому, насколько хороша моя команда. Я действительно горжусь, что являюсь тренером такой невероятной команды», — сказал Клопп во время вручения награды.

Клопп признан тренером года по версии ФИФА