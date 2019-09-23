Клопп: горд быть тренером такой невероятной команды, как «Ливерпуль»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от получения награды лучшему тренеру года по версии ФИФА. Напомним, немецкий специалист привёл английский клуб к победе в Лиге чемпионов сезона-2018/19.
«В первую очередь хотел бы поблагодарить семью, которая всегда меня поддерживает. Никогда не знаешь, что может произойти в футболе. Мои коллеги проделали отличную работу в прошлом сезоне, все они заслуживают тёплых слов.
Должен сказать спасибо моему выдающемуся клубу — «Ливерпулю». Моя команда невероятна, нельзя её не любить. Мои тренерские успехи оцениваются по тому, насколько хороша моя команда. Я действительно горжусь, что являюсь тренером такой невероятной команды», — сказал Клопп во время вручения награды.
Клопп признан тренером года по версии ФИФА
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