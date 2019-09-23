Четверо игроков «Реала» — в команде года ФИФА
Международная федерация футбола ФИФА совместно с Международной федерацией ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) назвали состав символической сборной по итогам 2019 года.
Самое большое представительство в ней получили игроки мадридского «Реала» — четверо. Также в команду попали по два футболиста «Ливерпуля», «Барселоны» и «Ювентуса». Один представляет «Пари Сен-Жермен».
Состав символической сборной по итогам 2019 года:
вратарь Алисон Бекер («Ливерпуль»)
защитники Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Матейс де Лигт («Ювентус»), Марсело, Серхио Рамос (оба — «Реал»)
полузащитники Эден Азар, Лука Модрич (оба — «Реал»), Френки де Йонг («Барселона»)
нападающие Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»).
Месси признан лучшим игроком года по версии ФИФА
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