Моуринью: я кандидат на роль тренера сборной планеты Земля!

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью в диалоге с ведущей церемонии вручения наград ФИФА отметил, что мог бы возглавить сборную планеты Земля.

«Жозе, давайте поразмышляем о будущем. Предположим, в ближайшем будущем мы обнаружим нечто живое на другой планете. Само собой, вскоре у нас появится межпланетный Кубок — турнир, полный звёзд. Если бы это случилось сегодня, мы были бы к этому готовы, поскольку у нас много звёзд. Согласны?» — спросила ведущая торжественного мероприятия.



«Да, много звёзд», — согласился Моуринью.



«Можете представить, кто мог бы стать первым, особенным тренером для подобной особенной команды?» — поинтересовалась ведущая.



«Полагаю, ФИФА не разрешает тренерам совмещать работу. Так что это должен быть тренер без работы. Им могу быть я, а также Капелло, Дзенга и некоторые другие. Но я кандидат!» — отметил Моуринью.



«Спасибо за честность. Но вы должны остаться со мной (в этот момент Моуринью уходит. — Прим. «Чемпионата») Почему вы хотите уйти? Ну хорошо, вы хотите уйти… Хорошо», — сказала ведущая.