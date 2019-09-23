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Ван Дейк занял 2-е место в голосовании за лучшего игрока года, Роналду — 3-й

Ван Дейк занял 2-е место в голосовании за лучшего игрока года, Роналду — 3-й
Футбол / Англия 0

Стали известны результаты голосования за звание лучшего игрока года по версии ФИФА.

Первое место занял нападающий «Барселоны» Лионель Месси, набравший 46 баллов. Вторым стал защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, получивший 38 голосов. Третье место (36) — у нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Полностью итоги голосования выглядят так:

1. Лионель Месси («Барселона») — 46
2. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — 38
3. Криштиану Роналду («Ювентус») — 36
4. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 26
5. Садио Мане («Ливерпуль») — 23
6. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 17
7-8. Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона») — 16
7-8. Эден Азар («Челси»/«Реал») — 16
9. Матейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус») — 9
10. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур») — 5.

Месси признан лучшим игроком года по версии ФИФА
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