Роналду: после ночи всегда наступает рассвет

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал философский пост в своём «инстаграме». Запись появилась после того, как стали известны результаты голосования за звание лучшего футболиста года по версии ФИФА.

34-летний Роналду занял третье место в голосовании, набрав 36 баллов, и уступив голландскому защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку (38) и аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси (46).

«Терпение и настойчивость являются двумя характеристиками, которые отличают профессионала от любителя. Всё, что сегодня велико, началось с малого. Вы не можете сделать всё, но можно сделать всё возможное, чтобы ваши мечты сбылись. И имейте в виду, что после ночи всегда наступает рассвет», — написал Роналду.