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Рамос: если бы хотел получать индивидуальные награды, посвятил бы себя теннису

Рамос: если бы хотел получать индивидуальные награды, посвятил бы себя теннису
Футбол / Испания 0

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал своё попадание в состав символической сборной по версии ФИФА.

«Получению индивидуальных наград я бы предпочёл завоевание трофеев с „Реалом“. Если я бы хотел получать персональные призы, я бы посвятил себя теннису. Когда побеждает команда, мы все побеждаем. „Реал“ провёл не лучший сезон, но моё появление в команде года — это хороший знак для „Королевского клуба“, — приводит слова Рамоса Marca.

Напомним, помимо Рамоса в состав символической сборной по итогам 2019 года попали Алисон Бекер («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Матейс де Лигт («Ювентус»), Марсело («Реал»), Эден Азар, Лука Модрич (оба — «Реал»), Френки де Йонг («Барселона»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»).

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