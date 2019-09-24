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Роналду не включил Месси и ван Дейка в тройку при голосовании за игрока года

Роналду не включил Месси и ван Дейка в тройку при голосовании за игрока года
Футбол / Англия 0

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, форвард «Барселоны» Лионель Месси и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк на правах капитанов сборных Португалии, Аргентины и Нидерландов приняли участие в голосовании за звание лучшего игрока года по версии ФИФА.

Роналду поставил на первое место защитника «Ювентуса» Матейса де Лигта, на второе — полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, а третью позицию отдал нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе.

Месси выбрал лучшим нападающего «Ливерпуля» Садио Мане, на второе место поставил Роналду, на третье — де Йонга.

Ван Дейк выбрал тройку следующим образом: Месси, Салах, Мане.

Победителем голосования стал Месси, набравший 46 голосов. Ван Дейк занял второе место — 38, третий — Роналду (36).

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