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Месси: для меня команда важнее индивидуальных наград

Месси: для меня команда важнее индивидуальных наград
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал завоевание награды лучшему игроку года по версии ФИФА.

«Хочу выразить благодарность всем, кто решил, что это признание для меня. Лично для меня команда превыше всего, а индивидуальные награды – вторичны. Но сегодня для меня особенный день, поскольку я здесь с семьёй и детьми. Они впервые находятся здесь. Видеть их – бесценно.

Мои сыновья очень любят футбол. Смотрят на всех футболистов вокруг со скромностью. Не могу сказать, просили ли они с кем-то сфотографироваться. Это замечательный день, чтобы разделить его с ними», — приводит слова Месси Marca.

Торжественная церемония награждения состоялась в Милане. В борьбе за титул лучшего игрока года Месси опередил защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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