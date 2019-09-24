Месси: для меня команда важнее индивидуальных наград

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал завоевание награды лучшему игроку года по версии ФИФА.
«Хочу выразить благодарность всем, кто решил, что это признание для меня. Лично для меня команда превыше всего, а индивидуальные награды – вторичны. Но сегодня для меня особенный день, поскольку я здесь с семьёй и детьми. Они впервые находятся здесь. Видеть их – бесценно.
Мои сыновья очень любят футбол. Смотрят на всех футболистов вокруг со скромностью. Не могу сказать, просили ли они с кем-то сфотографироваться. Это замечательный день, чтобы разделить его с ними», — приводит слова Месси Marca.
Торжественная церемония награждения состоялась в Милане. В борьбе за титул лучшего игрока года Месси опередил защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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