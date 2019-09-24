Лопырёва поздравила Клоппа с наградой лучшему тренеру года от ФИФА
Посол чемпионата мира-2018, российская модель и телеведущая Виктория Лопырёва поздравила наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа с наградой лучшему тренеру года по версии ФИФА. Торжественная церемония награждения состоялась 23 сентября в Милане в оперном театре «Ла Скала».
«Поздравляю, мистер Клопп», — написала Лопырёва в своём «твиттере».
В прошлом сезоне Юрген Клопп привёл «Ливерпуль» к победе в Лиге чемпионов и второму месту в АПЛ. В борьбе за трофей лучшему тренеру года Клопп обошёл наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, который в прошлом сезоне вместе с клубом оформил домашний требл, и главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, под руководством которого команда добралась до финала Лиги чемпионов.
Клопп признан тренером года по версии ФИФА
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