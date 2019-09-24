Уткин: назначение Парфёнова наставником «Спартака» немыслимо, он украинец

Известный блогер Василий Уткин высказал своё мнение о возможном назначении наставника «Урала» Дмитрия Парфёнова на пост главного тренера «Спартака».

«Назначение Дмитрия Парфёнова главным тренером Спартака немыслимо, потому что он украинец.

Такое назначение умножает автоматически примерно на десять давление на команду в случае любой неудачи. И примерно на двадцать пять повышает градус потенциальных оскорблений и целевого троллинга в сети со стороны болельщиков других команд», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Ранее в СМИ сообщалось, что в случае отставки Олега Кононова с должности главного тренера «Спартака», его пост может занять Дмитрий Парфёнов.

Парфёнов является уроженцем Одессы. С 1998 по 2005 год Парфенов защищал цвета «Спартака» в качестве футболиста. С мая 2018 года 45-летний специалист возглавляет «Урал».