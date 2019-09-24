Червиченко: «Спартак» продолжает пробивать дно, хотя куда уже дальше

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал неудачи своего бывшего клуба в РПЛ.



«Причины неудач «Спартака» в том, что те, кого купили летом, слабее тех, кого продали. Единственная удачная находка — Шюррле, но ему просто не хватает физической подготовки, ведь он не проходил сборы с командой. Безусловно, тренер не справляется — это просто не его команда.



Каждому туру без отставки в «Спартаке» больше всего радуются конкуренты москвичей. Отрыв от лидеров растёт, а игры нет. Как можно было проиграть команде, которая ни разу не ударила по воротам? Клуб продолжает пробивать дно, хотя непонятно, куда уже дальше», — приводят слова Червиченко «Известия».



После 10 игр «Спартак» занимает 9 место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками.

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