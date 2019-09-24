Роналдо: Ван Дейк должен был получить награду лучшего игрока ФИФА

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо прокомментировал присуждение награды лучшего игрока ФИФА Лионелю Месси. Роналдо считает, что приз должен был достаться Вирджилу ван Дейку. Голландец занял второе место в голосовании.
«Кто заслужил эту награду? Может быть, ван Дейк. Вирджил – невероятный футболист, и он хорошо выступил в прошлом сезоне, поэтому я думаю, что заслуживает эту награду в большей степени, чем Месси», — приводит слова Роналдо Metro.
Ван Дейк перебрался в Англию в 2015 году, подписав контракт с «Саутгемптоном». В январе 2018 года Вирджила за рекордные на тот момент € 84,5 млн выкупил «Ливерпуль».
Напомним, что 28-летний ван Дейк был признан УЕФА лучшим игроком сезона-2018/19. Также голландец стал лучшим защитником Лиги чемпионов сезона-2018/19.
В прошлом сезоне ван Дейк в составе английского клуба стал победителем Лиги чемпионов. Футболист сыграл в турнире 12 матчей и забил два гола.
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