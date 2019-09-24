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Марадона проиграл второй матч подряд в качестве наставника «Химнасии»

Марадона проиграл второй матч подряд в качестве наставника «Химнасии»
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 7-го тура чемпионата Аргентины «Химнасия и Эсгрима» проиграла «Тальересу» со счётом 1:2. Это поражение стало вторым кряду для «Химнасии» под руководством нового главного тренера Диего Марадоны. Встреча состоялась в Кордове на стадионе «Марио Альберто Кемпес». Обслуживал матч арбитр Эрнан Мастранхело.

Счёт был открыт на 11-й минуте. Автором гола стал Хонатан Менендес, которому ассистировал Франко Фрагапане. В начале второго тайма равновесие восстановил Мануэль Гуанини с передачи Ариэля Гарсии. Однако вскоре гостей вновь вывел вперёд Дайро Морено, реализовав пенальти на 78-й минуте.

«Тальерес», набрав 16 очков, занимает второе место в турнирной таблице аргентинской Суперлиги. «Химнасия и Эсгрима» (1) — на последнем, 24-м месте в таблице.

В 8-м туре клуб Марадоны дома сыграет с «Ривер Плейтом». Матч состоится 28 сентября.

Аргентина - Примера. 7-й тур
24 сентября 2019, вторник. 03:00 МСК
Тальерес
Кордова
Окончен
2 : 1
Химнасия и Эсгрима
Ла-Плата
1:0 Менендес – 11'   1:1 Гуанини – 48'   2:1 Морено – 78' (пен)
Удаления: Кубас – 84' / Гарсия – 87'
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