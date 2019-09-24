Шмейхель: Сульшер неплохо справляется в «Манчестер Юнайтед»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель поделился мнением о работе главного тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера. По мнению Шмейхеля, норвежец хорошо делает свою работу, несмотря на неудачный старт команды в новом сезоне. В матче шестого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил «Вест Хэму» со счётом 0:2 и потерял из-за травмы Маркуса Рашфорда.
«В клубе нужно ещё проделать большую работу. Уле надо отпустить некоторых игроков и привести новых. Мы не заменили Ромелу Лукаку, что плохо, ведь теперь в команде нет нападающего. Но, на мой взгляд, Сульшер неплохо справляется.
Некоторые игроки, которые не хотели выступать за «Манчестер Юнайтед», покинули клуб. В то же время купили молодых, очень голодных талантов, например, Джеймса и Ван-Биссаку. Я думаю, что у клуба всё в порядке», — приводит слова Шмейхеля Sport360.
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