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Солари: не расстроен, что покинул «Реал»

Солари: не расстроен, что покинул «Реал»
Футбол / Испания 0

Бывший тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари сообщил, что не держит зла на клуб из-за увольнения. Более того, аргентинский специалист признался, что гордится своей работой в «Реале». Солари возглавлял команду с октября 2018 по март 2019 года. После неудачного отрезка работы он был отправлен в отставку, а сменил его Зинедин Зидан. При Солари «Реал» выбыл из Кубка Испании и Лиги чемпионов.

«Я вижу хорошую игру «Реала» и очень рад этому. Я рад, что «Реал» обыграл «Севилью», нам нужна была эта победа, она была очень важна. Нет, я не расстроен, что покинул клуб. Это была большая честь — служить «Реалу», — цитирует Солари El Chiringuito.

В нынешнем сезоне в Примере «Реал» на сегодня занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Атлетику» по дополнительным показателям.

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