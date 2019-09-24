Два великолепных гола — в обзоре матча «Вольфсбург» — «Хоффенхайм»
В 5-м туре немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» принимал «Хоффенхайм». Матч состоялся на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге и завершился со счётом 1:1.
На 6-й минуте счёт открыл полузащитник «Хоффенхайма» Себастьян Руди. В роли ассистента выступил защитник Павел Кадержабек. Ответный мяч в ворота гостей на 36-й минуте отправил хавбек «Вольфсбурга» Адмир Мехмеди.
Таким образом, «Вольфсбург» продлил беспроигрышную серию в нынешнем сезоне чемпионата Германии до пяти матчей.
«Вольфсбург» набрал 9 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Хоффенхайм» (5) — на 11-й строчке. Лидером соревнования на данный момент является «РБ Лейпциг», набравший 13 очков в пяти матчах.
Видео доступно на «Чемпионате».
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