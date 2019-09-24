Манджукич останется в «Ювентусе» до зимы
Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич не покинет туринский клуб как минимум до зимнего трансферного окна, утверждает Sky Sports. По данным британского издания, 33-летний хорват так и не договорился с катарским клубом «Аль-Райян» о переходе.
Форвард вёл переговоры, но сторонам не удалось уладить финансовые условия. «Ювентус» рассчитывал получить за игрока € 10 млн, но катарский клуб отказывался выплачивать эту сумму.
Манджукич выступает за «Ювентус» с 2015 года. В минувшем сезоне он провёл в составе туринцев 33 матча и забил 10 мячей. Но после того, как клуб возглавил Маурицио Сарри, Манджукич потерял место в основном составе. Он не был включён в заявку туринцев на Лигу чемпионов. Игроком также интересовались европейские клубы.
Спортивный директор «Ювентуса»: переход Манджукича в «Аль-Райян» затягивается
- 24 сентября 2019
-
10:22
-
10:11
-
10:09
-
09:56
-
09:50
-
09:30
-
09:30
-
09:15
-
08:32
-
08:00
-
05:47
-
04:10
-
04:00
-
03:38
-
03:35
-
03:31
-
03:17
-
03:10
-
02:55
-
01:51
-
01:33
-
01:32
-
00:53
-
00:39
-
00:29
-
00:14
-
00:05
- 23 сентября 2019
-
23:57
-
23:39
-
23:24
-
23:19
-
23:12
-
23:08
-
23:05
-
22:59
Партнерский контент