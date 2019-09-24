Манджукич останется в «Ювентусе» до зимы

Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич не покинет туринский клуб как минимум до зимнего трансферного окна, утверждает Sky Sports. По данным британского издания, 33-летний хорват так и не договорился с катарским клубом «Аль-Райян» о переходе.

Форвард вёл переговоры, но сторонам не удалось уладить финансовые условия. «Ювентус» рассчитывал получить за игрока € 10 млн, но катарский клуб отказывался выплачивать эту сумму.

Манджукич выступает за «Ювентус» с 2015 года. В минувшем сезоне он провёл в составе туринцев 33 матча и забил 10 мячей. Но после того, как клуб возглавил Маурицио Сарри, Манджукич потерял место в основном составе. Он не был включён в заявку туринцев на Лигу чемпионов. Игроком также интересовались европейские клубы.