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Манджукич останется в «Ювентусе» до зимы

Манджукич останется в «Ювентусе» до зимы
Футбол / Италия 0

Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич не покинет туринский клуб как минимум до зимнего трансферного окна, утверждает Sky Sports. По данным британского издания, 33-летний хорват так и не договорился с катарским клубом «Аль-Райян» о переходе.

Форвард вёл переговоры, но сторонам не удалось уладить финансовые условия. «Ювентус» рассчитывал получить за игрока € 10 млн, но катарский клуб отказывался выплачивать эту сумму.

Манджукич выступает за «Ювентус» с 2015 года. В минувшем сезоне он провёл в составе туринцев 33 матча и забил 10 мячей. Но после того, как клуб возглавил Маурицио Сарри, Манджукич потерял место в основном составе. Он не был включён в заявку туринцев на Лигу чемпионов. Игроком также интересовались европейские клубы.

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