Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сборную России могут не допустить до ЧМ-2022 из-за допингового скандала

Сборную России могут не допустить до ЧМ-2022 из-за допингового скандала
Футбол / Сборная России 0

Сборная России рискует из-за допингового скандала пропустить ближайший чемпионат мира, который состоится в 2022 году в Катаре, сообщает The Telegraph.

По информации издания, национальную команду, весьма вероятно, не допустят до мундиаля, если Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) утвердит санкции в отношении российского спорта.

Напомним, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может в скором времени быть признано несоответствующим кодексу ВАДА в связи с несоответствием между данными Московской лаборатории, переданными Россией экспертам ВАДА в январе 2019 года, и информацией из базы LIMS, имеющейся в распоряжении агентства. ВАДА дало российской стороне три недели, чтобы предоставить объяснения предполагаемых нарушений.

ВАДА: из базы данных Московской лаборатории удалены положительные результаты
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент