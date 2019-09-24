«Hasta la vista, Арнольд». «Ювентус» сделал подарок Шварценеггеру

Известный американский актёр, культурист и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер получил подарок от туринского «Ювентуса».



Бьянконери подарили Шварценеггеру футболку со 101-м номером и автографами всех футболистов основной команды. Фотографию, опубликованную в «Инстаграме», пресс-служба «старой синьоры» сопроводила следующей подписью: «Hasta la vista, Арнольд». Таким образом, туринцы сделали отсылку к фильму «Терминатор-2», в котором Шварценеггер произнёс ставшую культовой фразу «Hasta la vista, baby».

После четырёх туров «Ювентус», набрав 10 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, уступая лишь «Интеру» (12). В следующем туре бьянконери предстоит на выезде сыграть с «Брешией». Матч состоится сегодня, 24 сентября.