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Аллегри может сменить Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

Аллегри может сменить Сульшера в «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри может стать главным тренером «Манчестер Юнайтед». Как утверждает Tuttosport, руководство английского клуба рассматривает возможность увольнения Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера клуба. В этом случае манкунианцы пригласят на должность главного тренера Аллегри.

Нынешний сезон пока складывается для «Манчестер Юнайтед» неудачно. В шести турах клуб из Манчестера набрал лишь 8 очков. Это худший старт команды с момента образования английской Премьер-лиги.

Помимо Аллегри руководство «Манчестер Юнайтед» в качестве кандидата на пост главного тренера рассматривает бывшего наставника «ПСЖ» Лорана Блана, который в своё время выступал за английский клуб.

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