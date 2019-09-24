Аллегри может сменить Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри может стать главным тренером «Манчестер Юнайтед». Как утверждает Tuttosport, руководство английского клуба рассматривает возможность увольнения Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера клуба. В этом случае манкунианцы пригласят на должность главного тренера Аллегри.

Нынешний сезон пока складывается для «Манчестер Юнайтед» неудачно. В шести турах клуб из Манчестера набрал лишь 8 очков. Это худший старт команды с момента образования английской Премьер-лиги.

Помимо Аллегри руководство «Манчестер Юнайтед» в качестве кандидата на пост главного тренера рассматривает бывшего наставника «ПСЖ» Лорана Блана, который в своё время выступал за английский клуб.