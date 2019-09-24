Мерсон: Месси не заслужил приз, его победа в голосовании — это полный цирк

Бывший футболист «Арсенала», а ныне эксперт на британском телевидении Пол Мерсон выразил недоумение победой нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в голосовании за приз лучшему игроку года по версии ФИФА.



«Заслужил ли Месси награду? Нет и нет. Извините, но это какой-то бред. Он сделал то же, что делает каждый сезон. Он не вышел на новый уровень. Он не привёл «Барселону» к победе в Лиге чемпионов. Сколько голов он забил «Алавесу»? Такие награды получают за что-то особенное. Ван Дейк сделал что-то особенное. Он помог «Ливерпулю» выиграть Лигу чемпионов. «Барселона» хотела как раз этого. Если вы спросите их, что бы они предпочли выиграть – Лигу чемпионов или Примеру, они бы выбрали первое. Так что для меня итоги голосования – посмешище. Полный цирк.



Знаете, почему Месси выиграл приз? Потому что награду начали вручать в 2016 году, и в первые два раза её получал Роналду, а в прошлом году – Модрич. Так что им пришлось отдать приз Месси. Что должен сделать ван Дейк? Он вывел Нидерланды в финал Лиги наций… Не могу поверить. Он вывел их на другой уровень. Месси не сделал этого в «Барселоне» в прошлом году. Он вообще никогда не делал этого, он просто делал то же, что и обычно. Если тренер получает награду, то как этого не происходит с его игроком?» — цитирует Мерсона Metro.

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