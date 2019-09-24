Жена Погребняка: после замужества женщины почему-то забивают на свой внешний вид

Мария Погребняк, супруга форварда «Урала» Павла Погребняка, поделилась мнением о российских женщинах. По мнению Марии, россиянки перестают следить за внешностью после замужества.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Марии Погребняк.
«Не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но я вижу разницу: женщина до брака и женщина после брака! Я наблюдатель по жизни! Девушки до брака стараются быть идеальными для своего любимого, это касается как внешнего вида, так и поведения! Всегда ухожены, веселы, задорны, улыбчивы, сексуальны, беззаботны, всё понимают, их всё устраивает в любимом… Но после замужества почему-то многие женщины «переобуваются».
Забивают на свой внешний вид, беззаботность исчезает, начинаются одни претензии и упрёки, муж всегда что-то должен, улыбка только если заслужил! А главное, стараются полностью изменить супруга!
Ну, давайте возьмём фигуру! Больших затрат не составит правильно питаться! Овощи, грудка, рыбка! Встать на 30 минут раньше и сделать зарядку! Волосы можно собрать в аккуратный пучок! Косметика может быть недорогой! Купить тональный, блеск для губ, тени, тушь, румяна! Всё это нанести по времени 15 минут! Уход за лицом: гимнастика, умывание, скраб, крем! И один раз в месяц чистку! Хотя бы так! Если есть морщины — ботокс! Он делается один раз в шесть месяцев», — написала супруга Погребняка в своём «инстаграме».
- 24 сентября 2019
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