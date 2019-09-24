«Их вообще не интересует АПЛ». Экс-футболист «Арсенала» раскритиковал ФИФА

Бывший футболист «Арсенала», а ныне эксперт на британском телевидении Пол Мерсон высказался о призе лучшему игроку года, который ФИФА вручила нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, а также обвинил организацию в пренебрежении английской Премьер-лигой.



«Думаю, в следующем году ван Дейку будет трудно выиграть награду. После того, что он сделал. Может ли он выйти на другой уровень? Может ли он играть ещё лучше? Парень, вероятно, находится на своём пике. Если у него ещё есть возможность расти, то он он может стать лучшим в истории.



Речь идёт о том, что происходит сейчас. Ван Дейк должен был выиграть приз. Если он выиграет Премьер-лигу в следующем году, но не выиграет Лигу чемпионов, что скажет ФИФА? Их это не беспокоит, а что их вообще волнует? Их не интересует наша лига. Символическая сборная всегда состоит из представителей Примеры, там никогда нет игроков из АПЛ», — приводит слова Мерсона Metro.



Мерсон: Месси не заслужил приз, его победа в голосовании — это полный цирк