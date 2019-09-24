Сычёв: намеренно не говорил об окончании карьеры

Нападающий «Пюника» Дмитрий Сычёв поделился мыслями о своём решении возобновить профессиональную карьеру игрока.
«Что, если у меня и сейчас не получится вернуться в большой футбол? Есть много людей, которые в меня верят. Есть те, кто нет. Всегда есть вероятность, что не получится. Но раз мне посчастливилось вернуться, то я буду делать всё от себя зависящее.
Честно – не знаю, что должно произойти, чтобы я смог убить в себе футболиста. Я намеренно не говорил о конце карьеры, хотя вопросов на эту тему было очень много, и часто с провокацией. Но я не люблю разбрасываться словами», — сказал Сычёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
Сычёв ранее выступал за «Спартак», «Марсель», «Локомотив», «Динамо» (Минск), «Волга», «Окжетпес» и «Казанку».
Полное интервью с Сычёвым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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