Лучшая футболистка мира считает, что приз ФИФА должен был получить ван Дейк

Американка Меган Рапино, ставшая лучшей футболисткой года по версии ФИФА, считает, что аналогичный приз в мужской категории должен был получить защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, а не капитан «Барселоны» Лионель Месси.
«Вирджил должен был выиграть этот приз. Он очень милый», — цитирует Рапино AS.
В голосовании голландский защитник занял второе место. Первую тройку замкнул форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Летом 2019 года Рапино в составе сборной США стала победителем чемпионата мира, а также была признана лучшим игроком турнира. Кроме того, Рапино стала лучшим бомбардиром чемпионата мира, забив шесть мячей в пяти матчах. Сборная США отстояла титул чемпиона мира, который выиграла на предыдущем первенстве планеты, проходившем в Канаде в 2015 году. Для американок эта победа стала четвёртой на мировых форумах, что является рекордом.
В борьбе за награду Рапино опередила соотечественницу — Алекс Морган, а также англичанку Люси Бронз.
- 24 сентября 2019
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