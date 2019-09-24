Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ибрагимович: я — MVP всех MVP

Ибрагимович: я — MVP всех MVP
Футбол / Прочие турниры 0

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что его не беспокоит борьба за титул лучшего снайпера MLS. Ибрагимович за три матча до конца регулярного чемпионата отстаёт от лидера гонки бомбардиров Карлоса Велы на два мяча.

«Я — MVP всех MVP. Поэтому я не думаю об этом. Я сосредоточен на игре, на том, чтобы моя команда побеждала. Нам нужно продолжать работу в данном направлении. И мы хотим сделать это, нужно продолжить побеждать в плей-офф. Важно то, кто выиграет чемпионат, индивидуальные награды для меня неважны.

Я не знаю, кому вручают золотую бутсу. Её дают с учётом голов в плей-офф или нет?», — цитирует Ибрагимовича AS.

Шведский нападающий забил 27 мячей в 26 матчах MLS. Вела отличился 29 раз в 28 встречах.

У Ибрагимовича уже 300 голов после 30 лет. Россияне столько не забивали никогда
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент